Gerstorfer wollte mehr Zeit bei Drozda-Nachfolge

Sie habe keine Notwendigkeit gesehen, "nach dem Rücktritt von Thomas Drozda um 11 Uhr bereits um 14 Uhr schon wieder jemanden zu haben", meinte sie zu der Debatte um die Ernennung von Christian Deutsch. Bei der nächsten Präsidiumssitzung, die sich Gerstorfer eher als "Klausur" vorstellt, solle die Niederlage analysiert werden. Ebenfalls ein Thema: die möglichen Koalitionsgespräche. Gerstorfer rechnet aber mit Türkis-Grün, weshalb man sich auf die Opposition vorbereite.

Die Notwendigkeit von Reformen werde man auch in der nächsten Sitzung des Landesparteivorstandes intensiv diskutieren, kündigt Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer an: "Wir brauchen eine Stärkung unserer Mitglieder und gleichzeitig eine Öffnung der Partei." Als Kritik an der Parteivorsitzenden will man dies aber nicht verstanden wissen. Sowohl Brockmeyer als auch Gerstorfer betonten, zu "100 Prozent" hinter Rendi-Wagner zu stehen.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at