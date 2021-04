Gerstorfer geht mit 99 Prozent in die Wahl

SPÖ-Landeschefin Landesrätin Birgit Gerstorfer erhielt dabei ein erwärmendes Vertrauensvotum: 99 Prozent der Delegierten bestätigten sie als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst – beim Landesparteitag im November hatte sie 90 Prozent erhalten.

Gerstorfer forderte in ihrer Rede einmal mehr, dass Land oder Bund, "wenn nötig", beim von der Schließung betroffenen MAN-Werk in Steyr einsteigen. Beschlossen wurde beim Landesparteirat, dem zweithöchsten Gremium nach dem Parteitag, auch ein rotes "Regierungsprogramm" für die Wahl. Darin werden unter anderem die Beteiligung des Landes an oberösterreichischen Betrieben, die durch die Pandemie in finanzielle Not geraten sind, ein Corona-Konjunkturpaket mit Investitionen in Pflege, Kinderbetreuung und Wohnbau sowie ein Rechtsanspruch auf einen Gratisplatz in einer Kinderbildungseinrichtung ab dem ersten Lebensjahr gefordert.

Wahllisten umgereiht

Der Parteirat war notwendig geworden, weil Ex-SP-Klubchef Christian Makor nach seinem alkoholisiert verursachten Parkschaden zurückgetreten war und Abgeordnete Sabine Promberger als Bürgermeisterkandidatin in Ebensee kandidieren wird. Dies machte Korrekturen bei den Wahllisten erforderlich: Auf der Landesliste rückt Thomas Antlinger auf den vierten Platz von Makor vor, auf der Wahlkreisliste Innviertel ersetzt Sebastian Forstner Makor. Auf der Wahlkreisliste Traunviertel übernimmt Mario Haas den Platz Prombergers.

