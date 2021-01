Gerstorfer: "Chaos bei Masken für Bedürftige"

In einem "ersten Schritt werden in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer rund 52.000 Masken an Obdachloseneinrichtungen verschickt, den Team Österreich Tafeln – Sozialmärke und Stellen zur Lebensmittelausgabe für einkommensschwache Menschen – stünden ab morgen eine Million Masken zur Verfügung. Die weitere Verteilung sollen die Länder übernehmen, dafür stelle der Bund zehn Millionen FFP2-Masken "für die Weitergabe durch die Sozialstellen" bereit.

"Keine Kriterien"

Was allerdings Oberösterreichs Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) in Rage bringt. Sie wirft dem Bund ein "weiteres Chaos bei der Masken-Verteilung" vor: "Es gibt vom Bund keinerlei Informationen, aufgrund welcher Kriterien eine Person als bedürftig gilt, und keine Angaben, wie viele Masken pro Person ausgegeben werden sollen", kritisiert Gerstorfer. Die Aktion sei am Mittwoch in einer Videokonferenz mit den Länder-Sozialreferenten angekündigt worden, auch bis Freitag habe es nur ein "lapidares Schreiben" gegeben. "Auf dieser Basis werde ich jedenfalls keine Masken ausgeben lassen", so Gerstorfer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.