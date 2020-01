Gemischte Gefühle bei Oberösterreichs Grünen

Die erste Regierungsbeteiligung der Grünen auf Bundesebene ist Chance und Risiko zugleich für die Ökopartei. Beim Bundeskongress in Salzburg und davor wird es noch Diskussionsbedarf über das Regierungsprogramm geben, eine klare Mehrheit für den Pakt wird aber erwartet. Das zeigt ein Rundruf an der Basis in Oberösterreich.

Gemischte Gefühle hat etwa der Gmundner Bezirkssprecher der Grünen, Reinhard Ammer, der am Samstag auch als Delegierter dabei sein wird. Türkis-Grün sei für ihn alternativlos, er habe hohes Vertrauen in die Verhandler der Grünen und sei optimistsich. Das Thema Sicherungshaft sei eines, bei dem er "eine Erklärung" erwarte, sagt Ammer, der mit intensiven Diskussionen rechnet. Ob er zustimmen wird, könne er noch nicht sagen, er müsse das Programm – wie alle anderen gestern befragten Grünen – noch genau studieren. "Ich gehe davon aus, dass meine Fragen so beantwortet werden, dass ich zustimmen kann." Das Gesamtkonzept müsse passen, auch wenn er bei einzelnen Punkten wohl "schlucken" werden müsse.

Als Ersatz-Delegierte abstimmen wird am Samstag die Linzer Stadträtin Eva Schobesberger. Sie will zu den Inhalten wie alle Linzer Grünen-Vertreter noch nichts sagen. Persönlich sehe sie die Regierungsbeteiligung aber als Chance für eine "Stimmung in Richtung Zusammenhalt in Österreich".

"Gewundert" über Pläne wie Sicherungshaft und Kopftuchverbot habe er sich, sagt Michael Wöss, Sprecher der Grünen in St. Martin im Mühlkreis. Es sei aber klar, dass das Programm nicht zu 100 Prozent grün sein könne. "Ich denke, dass unsere Verhandler das Maximum herausgeholt haben." Zu sehen sei das am Schwerpunkt Klimaschutz. Er sei "optimistisch".

Monika Czamler, Gemeinderätin in Scharten, stammt aus der kritischen Eferdinger Bezirksgruppe. Sie ist voriges Jahr wegen der Statutenreform der Landes-Grünen als stv. Bezirkssprecherin zurückgetreten. Beim Regierungspakt habe sie "keine Freude" mit Dingen wie der Sicherungshaft. "Als jahrelang im Sozialbereich Tätige sehe ich das sehr kritisch." Wichtig sei der Klimaschutz als "wesentlicher Faktor". Ob sie dem Pakt zustimmen würde, wenn sie Delegierte wäre, könne sie noch nicht sagen.

Positiv sieht die Regierungseinigung Andreas Kaindlstorfer, Grünen-Stadtrat in der Grünen-Hochburg Gallneukirchen. Er sei "froh, dass das blaue Gespenst verschwunden" ist, die "Hoffnung auf Vernunft" habe sich durchgesetzt.

Mangel an Alternativen

Vom Bundeskongress am Samstag erwartet er eine große Mehrheit: "Wann, wenn nicht jetzt eine grüne Regierungsbeteiligung? Was wären die Alternativen gewesen?", sagt Kaindlstorfer. Die Kompromisse verteidigt er: "Natürlich muss man in der Politik auch nachgeben." Dass Infrastruktur und Verkehr in der Hand der Grünen sind, freue ihn. Auch, dass Rudi Anschober Minister werde, sei richtig.

Keine Stellungnahme gab es gestern von Oberösterreichs Grünen-Landeschef Stefan Kaineder. Er war laufend in Sitzungen.

