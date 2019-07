Gemeinden und Land müssen zukünftig ihr Vermögen darstellen

In der heutigen Landtagssitzung werden das Gemeinderecht und die Statuten der Statutarstädte geändert. Das ist notwendig, weil Gemeinden und Städte ein neues Buchhaltungssystem bekommen.

Was ändert sich?

Statt der bisherigen Kameralistik-Budgeterstellung mit Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wird mit 2020 auf ein der Doppik-Buchhaltung ähnliches System einer Drei-Komponenten-Rechnung umgestellt. Es soll eine unternehmerische Sichtweise in die Budgets der Kommunen bringen. Länder und Gemeinden müssen zukünftig eine Bilanz erstellen, die Veränderungen im Vermögen abbilden und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Aufwendungen werden abgegrenzt und ausgewiesen.

Was zeigt die neue Buchhaltung?

Bisher konnte die Frage "Wie hoch ist das Vermögen des Landes/der Gemeinde?" nicht beantwortet werden. Die Vermögenslage zeigte sich nur sehr unzureichend in Schulden und Abgängen. Die neue Buchhaltung zeigt in einer Finanzierungsrechnung die Einnahmen und Ausgaben, in der Ergebnisrechnung Gewinn und Verlust und in einer Bilanz die Darstellung des Vermögens.

Wie wird der Budget-Voranschlag für 2020 aussehen?

Erstmals werden ein Ergebnishaushalt und ein Finanzierungshaushalt dargestellt. Eine Eröffnungsbilanz gibt es nicht, diese muss erst im Laufe des Jahres erstellt werden. Die Vergleichbarkeit des Voranschlags 2020 zu den vorangegangenen Budgets wird nicht einfach werden, es braucht Überleitungserklärungen.

Wie kann das Vermögen einer Gemeinde bewertet werden und warum ist das notwendig?

Das zeigt das Beispiel Straßenerhaltung. Wie viel dafür budgetiert wird, ist eine politische Entscheidung. Zukünftig wird man durch die Abschreibung sehen, wie viel für die Erhaltung benötigt wird. Schwierig sind die Kunstgegenstände des Landes zu bewerten. Die wirklich großen Vermögenswerte des Landes sind ohnehin bereits bewertet, da sie in Gesellschaften ausgelagert sind.

Was sagt der Landesrechnungshof zum neuen System?

Präsident Friedrich Pammer betont die positiven Aspekte: "Das Budget ist leichter nachvollziehbar und transparenter." Durch die deutlichere Ausweisung der Budgetposten sehe man, wie "die öffentliche Hand wirklich dasteht", und die Vergleichbarkeit sei einfacher.

Wie sieht der Gemeindebund die Umstellung?

"Im ersten Jahr werden sich vermutlich noch viele Gemeinden plagen, aber dann sollten wir alle es relativ rasch in den Griff bekommen", sagt Präsident Johann Hingsamer. Er rechnet mit negativen Ergebnisbilanzen, weil bei jüngeren Gebäuden und Anlagen die Abschreibungen nicht immer erwirtschaftet werden können.

