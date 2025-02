Gemeindefinanzen: SPÖ fordert Transfergipfel

In einem Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) fordert die oberösterreichische SPÖ aufgrund der prekären Gemeindefinanzen einen „Transfergipfel“ gemeinsam mit Städte- und Gemeindebund.

Es brauche eine gerechtere Verteilung der Mittel, der finanzielle Spielraum der Gemeinden sei ausgeschöpft. Wie die OÖN berichteten, dürfte heuer mehr als jede zweite Gemeinde in Oberösterreich, in absoluten Zahlen 208, in den Härteausgleich schlittern. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, ihr Budget aus eigener Kraft auszugleichen. Die Kommunen bräuchten vor allem eine Perspektive, um notwendige Investitionen tätigen zu können.

Laut den beiden Unterzeichnern, Landesrat Michael Lindner und SP-Interimschef Alois Stöger, brauche es zumindest bis zum Sommer nachhaltige Lösungen.

