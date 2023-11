Gehälter im öffentlichen Dienst: Oberösterreich übernimmt Bundesabschluss

Die Gehaltsverhandlungen für Bundesbedienstete wurden, wie berichtet, Mittwochabend abgeschlossen. Die Gehälter werden um 9,15 Prozent, jedoch um mindestens 192 Euro erhöht. Das Land Oberösterreich sowie die Städte und Gemeinden werden diesen Gehaltsabschluss übernehmen.

Das gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) sowie die Präsidenten des oberösterreichischen Städtebunds und Gemeindebunds, Klaus Luger (SP) und Christian Mader (VP), heute bekannt.

Für den Landesdienst mit seinen 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Landesverwaltung und den Krankenhäusern bedeutet das Netto-Mehrkosten gegenüber dem Jahr 2023 in der Höhe von 150 Millionen Euro. Für das Personalbudget der Stadt Linz mit ihren rund 3500 Dienstposten bedeutet der Gehaltsabschluss Mehrausgaben gegenüber dem Jahr 2023 in der Höhe von rund 24 Millionen Euro.

