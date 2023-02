Gedenken zum 89. Jahrestag der Februarkämpfe

Oberösterreichs Sozialdemokraten ehren bei Gedenkveranstaltungen in Linz, Traun und Steyr die Entschlossenheit von Menschen, die bereit waren, "für die Wahrung der demokratischen Ordnung ihr Leben zu geben". Für Oberösterreichs SPÖ-Chef Michael Lindner sei es wichtig, "einen Sozialstaat zu haben, der die Teilhabe der Menschen ermöglicht" und demokratiefeindlichen Strömungen den Nährboden entziehe.

Um 9.30 Uhr beginnen die Gedenkveranstaltungen in Linz in der Landstraße 36. In Steyr findet um 17 Uhr ein Gedenken am Mahnmal am Park in der Wokralstraße statt.

