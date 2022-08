Gebühren: Keine Erhöhung in Oberösterreich

Die Mindesttarife für Kanal- und Wassergebühren werden in Oberösterreich im kommenden Jahr nicht erhöht. Das hat die Landesregierung einstimmig beschlossen.

Angesichts der Teuerungen komme es "nicht in Frage, eine weitere Last auf die Schultern unserer Bürgerinnen und Bürger zu packen", gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) sowie die Gemeinde-Landesrätinnen Birgit Gerstorfer (SP) und Michaela Langer-Weninger (VP) in einer Presseaussendung bekannt. Anders als andere Bundesländer werde man die Gebühren daher nicht erhöhen.

Dabei hatte sich der Landesrechnungshof (LRH) für eine Überarbeitung der Gebühren ausgesprochen. Ein entsprechender Amtsvortrag, ausgearbeitet von der Landesdirektion Inneres und Kommunales (IKD), lag dem Vernehmen nach bereits im Ressort Langer-Weningers vor. Nach einer Rücksprache zuerst mit der zweiten Gemeindereferentin, Birgit Gerstorfer, und dann mit dem Landeshauptmann wurde dieser aber zurückgezogen. Eine Erhöhung hätte für einen durchschnittlichen Haushalt Mehrkosten von rund 150 Euro pro Jahr bedeutet.

Derzeit sowie im kommenden Jahr betragen die Mindestgebühren in Oberösterreich 1,67 Euro/m3 für Wasser und 4,11 Euro/m3 für die Abwasserentsorgung (Kanal) – jeweils ohne Umsatzsteuer. In Gemeinden, die Mittel aus dem Härteausgleichsfonds des Landes beanspruchen, sind die Mindestgebühren um 60 Cent (Wasser) bis einen Euro (Kanal) höher, wenn die Wasserversorgung nicht kostendeckend ist.

Oberösterreichs Grüne begrüßten gestern den Verzicht auf eine Gebührenerhöhung als "nette Geste", drängten aber "auf wirkliche Entlastungen".