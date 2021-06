Für Lockerung in Pflegeheimen

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) und VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer fordern, die FFP2-Maskenpflicht für geimpftes Pflegepersonal aufzuheben, auch Besuche sollten wieder uneingeschränkt möglich sein. Die geltenden Maßnahmen stünden in keinem Verhältnis mehr zur Risikolage, sagt auch der oö. Seniorenbundobmann Josef Pühringer. Eine Lockerung hätten sich Bewohner und Personal verdient. In den Heimen ist die Durchimpfungsrate hoch, aktuell ist in Oberösterreich kein Bewohner infiziert.