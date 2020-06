Für Bundes-Hilfspaket brauchen Gemeinden auch Landeshilfe

Eine Milliarde Euro wird vom Bund für Gemeinde-Investitionsprojekte, die zwischen Juni 2020 und Dezember 2021 begonnen werden, zur Verfügung gestellt, rund 162 Millionen Euro davon für Oberösterreich.

Der "Pferdefuß", den Gemeindevertreter sehen: Die Kommunen müssen zu 50 Prozent kofinanzieren. Ohne zusätzliche Hilfe des Landes – das selbst mit massiven Einnahmenrückgängen rechnet – werde dies "für finanzschwache Gemeinden kaum zu stemmen sein".

"Es stellt sich die Frage: Haben die Gemeinden auch selbst das nötige Geld?", sagt Manfred Kalchmair, Vorsitzender des oberösterreichischen SP-Gemeindevertreterverbands, obwohl er, wie Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer (VP), das Investitionsprojekt "grundsätzlich begrüßt". Positiv sei, dass die Liste der unterstützten Projekte auf Straßen- und Wegebau erweitert wurde: "Das sind vor allem bei kleinen Gemeinden die einzigen Bauprojekte, die sie planen können".

Bürgermeister Hingsamer Bild: Alexander Schwarzl

"Warten auf Richtlinien"

"Klar ist trotz der Einnahmenentfälle, dass wir die Gemeinden bestmöglich unterstützen werden", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Man warte auf die für Anfang Juli angekündigten Richtlinien des Bundes, "dann werden wir unser eigenes Paket schnüren".

Hingsamer bestätigt "positive Gespräche" mit dem Land, die Hilfe müsse aber eine "tatsächliche" sein, die über die regulären Bedarfszuweisungen hinausgeht: "Manche Länder haben Gemeinde-Hilfspakete beschlossen, die zum Teil Mogelpackungen sind". So bestünde etwa das am Donnerstag präsentierte Ein-Milliarden-Paket in der Steiermark zum großen Teil aus einer Ausweitung des Kreditrahmens für die Gemeinden, was diese "in Mehrverschuldung treibt". (bock)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.