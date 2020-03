Seit zwei Jahren ist die Frauenstrategie "Frauen.Leben 2030" des Landes Oberösterreich in Kraft. Alljährlich werden Zwischenergebnisse und statistische Kennzahlen von Frauen-Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) präsentiert, um zu zeigen, wie sich das Leben von Frauen in Oberösterreich entwickelt. Durchaus positiv, wie Haberlander selbst die Entwicklung heute in einer Pressekonferenz zusammenfasste.