"Frau Politiker, wie viel verdienen Sie?"

Aleyna starrt in den Braunen Saal des Landhauses: "Mann, ich liebe diese Architektur!" Sie tippt Schulkollegin Serena an: "Den Luster da, genau den brauchen wir in der Klasse." "Bist du irre, der hält bei uns keinen Tag", ihre Antwort. "Stimmt, bei dem Glitzern könnte ich gar nicht mehr lernen", sagt Aleyna. Die 14-Jährigen sind zwei von mehr als 400 Schülern, die bis Freitag die Landtagssäle in Klassenzimmer, das Landhaus in eine Werkstatt der Demokratie verwandeln.