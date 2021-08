FPÖ und Neos haben Plakatkampagnen für bevorstehende Landtagswahl gestartet

Die FPÖ ist als erste Partei in Oberösterreich am Wochenende mit einer großen Plakatkampagne in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 26. September eingestiegen. Parteichef LHStv. Manfred Haimbuchner macht darauf klar, dass es auch künftig "Nur mit uns" in einer Regierungskoalition weitergehen soll. Am Montag folgten die Neos, bei ihnen geht es um den Einzug in den Landtag. ÖVP, SPÖ und Grüne wollen ab Mitte August ihre Spitzenkandidaten affichieren.

"Jetzt geht es los", verkündete der pinke Spitzenkandidat Felix Eypeltauer Montagmittag vor dem Linzer Landhaus, "in dem die Neos ab Oktober wirken werden", ließ er keinen Zweifel, die Vier-Prozent-Hürde zu nehmen. Er dürfte wohl der einzige Spitzenkandidat in Oberösterreich bleiben, der sich auf einem Plakat mit der Bundesparteichefin ablichten lässt.

Nationalratsabgeordnete Beate Meinl-Reisinger unterstrich die "Notwendigkeit einer Politik der neuen Generation, für die der 29-Jährige stehe. In ihrem Urlaub im oberösterreichischen und steirischen Salzkammergut habe sie bemerkt, dass die Leute "nicht wahnsinnig scharf auf Politik sind", weil diese ihnen "zu viel zugemutet hat", beziehungsweise die Politik im Bund "eine Zumutung war". Mit "einer Politik der Gutsherrenart" müsse daher Schluss sein, sagte Eypeltauer. Er wolle "frisch und frei von der Leber Missstände anprangern", versprach er. So lauten die Plakatslogans auch "Politik mit Anstand, ohne Stillstand ohne Blabla und Bla".

Die FPÖ hingegen will augenscheinlich am Status quo festhalten und auch nach dem 26. September für weitere sechs Jahre mit der ÖVP eine Koalition in Oberösterreich bilden. "Nur mit uns" heißt es "Heimat schützen" und "Leistung anerkennen", kündigt Haimbuchner mit hochgekrempelten Hemdsärmeln auf der Plakatserie an. Aber auch "Sicherheit stärken", verspricht er.

Grüne, SPÖ und ÖVP starten ihre Plakatkampagnen erst später

Die Grünen präsentieren ihre Plakate erst am 10. August, aufgehängt werden sie fünf Tage später im ganzen Bundesland. Damit folge die Partei ihren Prinzipien eines "kurzen und sparsamen Wahlkampfes", meinte Pressesprecher Markus Ecker. Die SPÖ will ihre Plakate einen Tag später landauf und landab anbringen. Was darauf zu sehen ist, wird Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer bei einer Wanderung am 11. August bekanntgeben.

Die regierende ÖVP lässt sich am meisten Zeit. Zwar werde man demnächst Plakatständer mit sommerlichen Motiven versehen. Die eigentliche Wahlkampagne wird aber erst im September affichiert, hieß aus der Landesparteizentrale. Allerdings entsteht derzeit schon in einem leer stehenden Geschäftslokal in der Linzer Landstraße das Wahlbüro von Landeshauptmann Thomas Stelzer und seinem Team. "Dabei sein" steht in großen Buchstaben dort zu lesen, ein Parteilogo ist bisher nirgends zu finden. Einen Monat vor der Wahl soll das Büro offiziell eröffnet werden.