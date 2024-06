FPÖ: "Susanne Fürst wäre eine hervorragende Justizministerin"

Die Einigkeit in der Partei wurde bei der Präsentation der freiheitlichen Landesliste für die Nationalratswahl im Herbst mehrfach betont. Alle Entscheidungen seien einstimmig gefallen, sagte Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner am Dienstag.

Die Landesliste wird - wie von den OÖNachrichten bereits vorab berichtet- von Hermann Brückl angeführt. Brückl ist seit 2002 Bezirksparteiobmann der FPÖ Schärding und sitzt seit 2015 als Bildungssprecher im Nationalrat. Der erste Listenplatz war zuletzt jener von Susanne Fürst, die freiheitliche Verfassungssprecherin im Nationalrat ist dieses Mal auf Platz zwei gelandet. Platz drei ging an den für Gesundheit zuständigen Nationalratsabgeordneten Gerhard Kaniak.

Tragende Säule für Volkskanzlerschaft

Haimbuchner sieht sich mit dem Dreiergespann, wie er es nannte, gut gerüstet für den Wahlkampf. Die Aufgaben seien klar verteilt: Brückl als Zeichen für Regionalität und Kontinuität werde das Zugpferd im eigenen Bundesland sein, Fürst werde in Wien neben Parteiobmann Herbert Kickl eine zentrale Position einnehmen. Kaniak will Haimbuchner als Zeichen an die Leistungsträger im Land verstanden wissen, als erfolgreicher Unternehmer kenne er die Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort ganz genau.

Das ausgerufene Ziel ist klar: Die FPÖ will Erster werden und den Kanzler stellen. Die oberösterreichische FPÖ werde eine tragende Säule der Volkskanzlerschaft von Herbert Kickl sein, kündigte Haimbuchner an. "Susanne Fürst wäre eine hervorragende Justizministerin", sagte er angesprochen auf potenzielle Ministerkandidaten, dazu zählt er auch Brückl und Kaniak. "Wir sind noch breiter aufgestellt", wollte sich Haimbuchner aber nicht stärker in die Karten schauen lassen.

Kampfansage an die ÖVP

Die freiheitliche Partei sei nicht eindimensional, formulierte er auch gleich eine Kampfansage Richtung ÖVP: Nur mit einer breiten Aufstellung werde die FPÖ auch die gesellschaftliche Mitte erreichen und dort die österreichische Volkspartei ablösen können.

"Ich werde viel unterwegs sein", will Brückl durch Oberösterreich touren und viel mit den Menschen reden. Die Schule und der Bildungsbereich sei ein Spiegelbild der Gesellschaft, nennt er eines seiner Schwerpunktthemen.

Fürst übte indes viel Kritik an der schwarz-grünen Bundesregierungen, am Ende ihrer Aufzählung stand die Zustimmung von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) zum EU-Renaturierungsgesetz. Sie kündigte an, im Wahlkampf aber eine positive Botschaft aussenden zu wollen, schließlich würden alle Menschen in "Freiheit, Frieden, Wohlstand und Sicherheit" leben wollen. Kaniak sieht sich als Apotheker als Verbindungsglied zwischen Gesundheitsbereich und Politik. Er will hier eine "echte Reform" vorantreiben.

Mehr zum Thema: ÖVP zeigt Gewessler an, doch die Koalition hält bis zum Ende

Warum nicht Fürst, sondern Brückl die Liste anführt, wurde von Haimbuchner und auch von Fürst selbst, damit begründet, dass sie ihre Arbeit im Parlament so stark gefordert habe, dass bereits jetzt in der zu Ende gehenden Periode Brückl die Vernetzungsfunktion zwischen Wien und Oberösterreich übernommen habe. Dem trage die Partei nun Rechnung.

Die drei Kandidaten der Landesliste sind auch über die Wahlkreise abgesichert, Fürst wird zusätzlich auf der Bundesliste stehen. Brückl führt den Wahlkreis Innviertel an, Kaniak den Wahlkreis Hausruckviertel, Fürst steht im Wahlkreis Linz und Umgebung auf Platz 2. Mehr als sieben oberösterreichische Abgeordnete im Parlament, nannte Haimbuchner am Dienstag als Ziel, aktuell sind es sechs. Chancen auf zwei zwei Grundmandate rechnet sich der Landes-FP-Chef u. a. im Hausruckviertel aus.

Die FP-Landesliste

1. NAbg. GR Hermann Brückl, MA, 1968, Diplomrechtspfleger, Andorf

2. NAbg. Dr. Susanne Fürst, 1969, Rechtsanwältin, Linz

3. NAbg. Mag. Pharm. Gerhard Kaniak, 1979, Apotheker, Schörfling

4. NAbg. Rosa Ecker, MBA, 1969, Pflegemutter, Saxen

5. MMag. Dr. Michael Schilchegger, 1985, Rechtsanwalt, Linz

6. NAbg. Dipl. Ing. Gerhard Deimek, 1963, Selbstständig, Pfarrkirchen

7. GR Mag. Paul Hammerl, MA, 1990, Jurist, Wels

8. StR Mag. Harald Schuh, 1974, Account Manager, Freistadt

9. GR Michael Fürtbauer, 1972, Geschäftsführer, Ohlsdorf

10. Marianne Hacker, 1964, Unternehmerin, Schärding

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Landes- und Innenpolitik Julia Popovsky

