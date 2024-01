FPÖ Oberösterreich will Bezahlkartensystem für Migranten einführen

Im Asylverfahren auf Bezahlkartensysteme umsteigen und kein Bargeld mehr an Migranten auszahlen - so will FP-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner künftig Oberösterreichs Asylpolitik einschränken. Wie dieses Verfahren genau aussehen könnte? "Das muss man sich im Detail dann anschauen, wie auch die technischen Voraussetzungen", sagt Haimbuchner, der sich in diesem Fall ein Beispiel an Thüringen nimmt.

Ähnlich wie Prepaid-Card

Mit einer Bezahlkarte für Asylbewerber will man seit Dezember 2023 in Thüringen Missbrauch in der Asylpolitik vorbeugen und sicherstellen, dass die Hilfsgelder in der Region ausgegeben wird. Ähnlich wie bei einer Prepaid-Card kann nur regional eingekauft und bezahlt werden, Bargeld-Abhebungen sowie Überweisungen ins Ausland sind damit nicht möglich.

Einstellen von Sozialhilfen

Mehr als 400.000 Asylanträge wurden seit 2015 in Österreich gestellt. "Mehr als 100.000 Migranten, die einen Antrag gestellt haben, waren bereits in einem anderen Land registriert. Das ist ein Fall von 'doppeltem, illegalem Aufenthalt', gegen den wir vorgehen müssen", sagt Haimbuchner. Ein Problem sei auch die wirtschaftliche Komponente: "Derzeit leben in Österreich 117.000 Asylberechtigte, die allesamt arbeiten dürften. Mehr als die Hälfte davon geht aber keiner geregelten Arbeit nach", sagt der FP-Landesparteiobmann.

Während etwa in Ungarn, Frankreich, Italien oder Polen Sozialhilfen bei Ablehnung eines Asylantrags eingestellt werden, bleibe in Österreich wie auch in Deutschland das Recht auf Sozialleistungen bestehen. "Sozialhilfen sollen auch in Österreich eingestellt werden. Da können wir uns ein Beispiel an anderen Ländern nehmen", sagt Haimbuchner. So sei auch die Lösung mit den Bezahlkarten ein System, um Sozialleistungen in der Region zu behalten.

