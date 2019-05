FPÖ-Krise: Haimbuchner will in Oberösterreich bleiben

Man müsse diese neue Lage nun in Ruhe beurteilen, aber er strebe die Rolle des Parteichefs nicht an, sagt Haimbuchner am Samstag den OÖNachrichten. Der Landesparteichef hat stets betont, dass er in Oberösterreich bleiben will.

"Er ist für Oberösterreich gewählt und will bleiben. Das hat sich auch nicht geändert", teilte sein Sprecher Franz Pochendorfer am Samstag mit, sollte es nach einem möglichen Rücktritt Straches ein Sesselrücken geben.

Weitere Stellungnahmen zum aufgetauchten Video werde es vorerst nicht geben, sagte Pochendorfer. Nach der anberaumten Pressekonferenz von Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Samstag überlege man seitens der Landes-FPÖ ein mögliches Statement.

