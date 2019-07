FPÖ: Erstmals eine Frau an der Spitze der Landesliste

Der Landesparteivorstand hat die Rechtsanwältin Susanne Fürst am gestrigen Montagabend zur Spitzenkandidatin gewählt. Sie führt nicht nur die Landesliste, sondern auch den Wahlkreis Linz und Umgebung an. Fürst ist seit 1999 für die Kanzlei SCWP Schindhelm in Wels tätig und seit November 2017 Nationalratsabgeordnete. Heute präsentiert die Landes-FP offiziell alle ihre Kandidaten. Dem Vernehmen nach sind unter den ersten 15 auf der Landesliste mehr als die Hälfte Frauen.

Die Bundesliste der FPÖ wird, wie berichtet, vom designierten Parteichef Norbert Hofer angeführt. Hier kandidiert Fürst auf Platz fünf. Die nächsten Kandidaten aus Oberösterreich auf der Bundesliste sind Philipp Schrangl und Norbert van Handel auf den Plätzen sieben und acht.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at