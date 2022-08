FP-Ortschefs: Statt Impfwerbung Geld gegen Teuerung

Das Geld sollte den Gemeinden stattdessen für Antiteuerungsmaßnahmen für Bedürftige überlassen werden, fordern die oberösterreichischen FP-Bürgermeister. Gleichzeitig fordern sie "die Bürgermeisterkollegen der anderen Parteien" auf, ihre Forderung zu unterstützen.

Für Oberösterreichs Gemeinden und Städte sind in diesem Etat rund 12,2 Millionen Euro vorgesehen, die an den Bund rückerstattet werden müssen, sofern sie nicht für Impf-Information verwendet werden. Dieses Steuergeld "wäre anderweitig besser zu verwenden, zum Beispiel, um den Gemeindebürgern in der vorherrschenden Teuerungskrise seitens der Gemeinde Unterstützungsleistungen gewähren zu können", sagen die FP-Bürgermeister mit dem Welser Stadtchef Andreas Rabl an der Spitze. Nach zahlreichen Impfkampagnen "dürfte inzwischen jeder Bürger umfassend informiert sein".