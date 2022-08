Förderbericht: 25 Millionen Euro für die Parteien aus dem Landesbudget

Die Parteienförderung in Österreich ist im internationalen Vergleich großzügig, darauf weist der Politikwissenschafter Hubert Sickinger regelmäßig hin. Im an Einwohnern gerechnet zehnmal größeren Deutschland etwa sei die Parteienförderung mit 200 Millionen Euro pro Jahr gedeckelt. In Österreich steigt die Förderung der Parteien in diesem Jahr auf fast 224 Millionen Euro (siehe Kasten).