Im November 2019 flog eine Delegation mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) an der Spitze in die chinesische "Power-Partnerregion" Shandong; es war die bisher letzte Flug-Fernreise der Landesregierung. 2020 kam Corona, seither wurde von keinem oberösterreichischen Regierungsmitglied mehr eine Flugreise gebucht. In den Jahren davor, seit 2017, hatten Regierungsmitglieder in Summe noch 135.274 Flugkilometer zurückgelegt.