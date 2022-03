Flüchtlings-Stufenplan: Bis zu 3200 Notbetten im Land

927 ukrainische Flüchtlinge waren Stand Freitag in Oberösterreich registriert – ein Anstieg von 329 gegenüber dem Tag davor. "Prognosen gehen davon aus, dass die Zahlen der in Oberösterreich untergebrachten Flüchtlinge, primär Frauen, Kinder und Ältere, die Dimension von 2015/16 übersteigen können", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

Rund 80 Prozent haben bisher angegeben, in ein anderes Land weiterreisen zu wollen. Der Anteil jener, die in Oberösterreich bleiben, dürfte aber bald steigen.

Daher hat das Land einen Stufenplan erstellt. Kurzfristig gibt es die Notversorgung: Derzeit stehen neun vom Roten Kreuz betriebene Notschlafstellen (Hallen, Volkshäuser etc.) in Linz, Steyr, Eferding, Ried/Innkreis, Freistadt, Laakirchen, Ohlsdorf, Litzlberg und Mondsee mit insgesamt 1100 Betten (meist Feldbetten) bereit. Sie können auf bis zu 3200 Betten in 26 Notschlafstellen (je 50 bis 350 Personen) erweitert werden.

Längerfristig kommen die Flüchtlinge in festen Quartieren unter – in staatlicher Grundversorgung oder im privaten Bereich. Bis Freitag haben Privatpersonen bzw. -initiativen dem Land rund 600 Wohnmöglichkeiten bekannt gegeben. Die Verteilung und Betreuung erfolgt hier durch Rotes Kreuz, Caritas und Volkshilfe. Laut Hattmannsdorfer wird nun damit begonnen, Flüchtlinge in solche Quartiere zu bringen. Abseits davon schätzt das Land, dass sich schon rund 1000 Ukrainer selbst privat Unterkünfte (bei Bekannten etc.) organisiert haben.

Was die Koordination betrifft, gibt es den "Help Point" am Linzer Hauptbahnhof, wo sich Ukrainer melden können, und vor allem die Hotline der Bundesagentur BBU (01/2676 870 9460). Das Land bereitet außerdem ein Erstversorgungszentrum vor, das kommende Woche in zentraler Lage in Oberösterreich in Betrieb gehen soll. Dort geht es um Registrierung, Gesundheits-Check und Verteilung.

Verordnung beschlossen

Der Hauptausschuss des Nationalrats hat jene Verordnung verabschiedet, die den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine regelt. Nur die FPÖ stimmte dagegen.

Damit können Vertriebene ein Jahr in Österreich bleiben, arbeiten und 215 Euro pro Monat Verpflegungszuschuss sowie 150 Euro Mietzuschuss bekommen. (az)