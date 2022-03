Flüchtlinge: Sprunghafter Anstieg in Oberösterreich

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine wird stärker. Die Zahl der Menschen in Grundversorgung in Oberösterreich stieg von Dienstag auf Mittwoch um 23 auf 249 (Stand in der Früh). Von gestern auf heute gab es dann einen sprunghaften Anstieg, denn das Land erwartete gestern die Ankunft von rund 550 zusätzlichen ukrainischen Flüchtlingen binnen 24 Stunden in Oberösterreich – heute Früh dürften es also schon an die 800 sein.

Darum baut das Land das Angebot an Quartieren aus. Gestern wurden die bereits vorbereiteten Notschlafstellen in Linz-Bindermichl und Freistadt in Betrieb genommen. Aktiviert wurden in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz auch Notschlafstellen in Eferding, Laakirchen und Ried im Innkreis. In der Nacht auf heute standen damit 900 Notschlafplätze in acht Quartieren zur Verfügung. Die Notschlafstelle am Bindermichl wurde darüber hinaus als Erstversorgungsstelle deklariert, um schnell und unkompliziert in dringenden Notfällen Versorgung zu bieten. Von dort wird jenen, die in Österreich bleiben, ein Quartier für längere Zeit gesucht. Die Caritas betreibt seit gestern im Auftrag des Landes einen "Help-Point" als Koordinierungsdrehscheibe auf dem Linzer Hauptbahnhof, um Informationen zu geben und Notschlafstellen zu vermitteln.

"Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, den aus der Ukraine vertriebenen Frauen und Kindern zu helfen", sagte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).