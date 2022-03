Flüchtlinge: Schon 1.000 Vermittlungen in Oberösterreich

Das teilte der zuständige Landesrat Wolfgang Hattmansdorfer (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung. Am Samstag waren es 104.

Weitreichende Folgen erwartet indes die Landes-ÖVP in Salzburg. Nebst dem erwarteten und teils bereits spürbaren Flüchtlingsstrom "stellen uns natürlich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen, die von der Teuerung über Verknappung von Rohstoffen bis hin zu den Verknüpfungen heimischer Unternehmen mit der Ukraine reichen, vor große Herausforderungen", wie man in einer Pressemeldung verlauten ließ. Konkrete Lösungsansätze wolle man "am Mittwoch im Landtag debattieren", kündigte ÖVP-Landtagsklubobmann Wolfgang Mayer an.

In der vergangenen Woche hatten in Oberösterreich die Hilfsorganisationen Caritas und Volkshilfe mit der Vermittlung Kriegsvertriebener begonnen, die bis dahin in Notquartieren des Roten Kreuzes nächtigen mussten.

Laut Innenministerium gelangten in den vergangenen Wochen 174.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Österreich, etwa acht von zehn reisen jedoch in andere Länder weiter. Laut dem oberösterreichischen Sozialressort befinden sich momentan etwa 5.000 kürzlich eingereiste Menschen aus der Ukraine in Oberösterreich.

Um den "Wohnbedarf auch in den nächsten Wochen weiterhin abdecken zu können", rief das Land OÖ dazu auf, verfügbare Privatquartiere zu melden. Gesucht werden sofort beziehbare Wohnmöglichkeiten im ganzen Bundesland mit entsprechender Infrastruktur wie Sanitäreinrichtungen und Küche, die für einige Monate zur Verfügung stehen. Da die Betroffenen als "Vertriebene" gelten, besteht für sie Anspruch auf Geldleistungen, beispielsweise auf einen Verpflegungszuschuss. Zudem wird ihnen der Zugang zum Gesundheitssystem und Arbeitsmarkt gewährt. Meldungen freier Privatunterkünfte in Oberösterreich werden an das Online-Portal des Landes unter www.ooe.gv.at/ukraine erbeten.

(S E R V I C E - Hotline für 24/7-Quartierzuteilung: +43 1 2676 870 9460, Infos dazu unter www.bbu.gv.at/ukraine, Hotline für private Unterkunft-Anbieter: +43 732 7720 - 16 200 bzw. per E-Mail an nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at, private Wohnmöglichkeiten können auch über ein Online-Formular auf www.ooe.gv.at/ukraine gemeldet werden. Infos zur Spendenaktion von Land OÖ und Volkshilfe OÖ auf www.volkshilfe-ooe.at bzw. unter Tel.: +43 732 34050)