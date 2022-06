Abwasser-Monitoring statt Coronatests in Oberösterreich

Das Land Oberösterreich wird daher stärker das Abwassermonitoring nutzen, um einen verlässlichen Überblick über das Pandemiegeschehen zu haben. Beim Abwassermonitoring werden Proben aus Kläranlagen auf Spuren von Viren untersucht. Laut Experten lässt sich damit das Infektionsgeschehen mit dem Vorsprung von rund einer Woche vorhersagen. Die geplanten Auswertungen von 26 über das Land verteilte Kläranlagen sollen ein insgesamt aussagekräftigeres Bild über alle Bezirke und nicht nur in den Ballungsräumen zeigen, sagen Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Derzeit gibt es zwei bundesweite Abwasser-Monitoringprogramme als Analysetool für die Corona-Pandemie. Im nationalen Monitoring des Gesundheitsministeriums werden die 24 größten Kläranlagen Österreichs beprobt. In Oberösterreich betrifft das den Zentralraum. Im „Schulstandortmonitoring“ des Bildungsministeriums werden momentan Kläranlagen im Einzugsgebiet der 108 österreichweit wichtigsten Schulstandorte beprobt, darunter fallen 16 oberösterreichische Kläranlagen. Erwartet wird aber, dass das Programm des Bildungsministeriums mit August ausläuft.

"Müssen mit dem Virus leben"

Dann werde Oberösterreich nicht nur die Beprobung der 16 Schulstandorte übernehmen, sondern auch zehn weitere Kläranlagen in das Monitoring einbeziehen. Die zehn Kläranlagen wurden so ausgewählt, dass sie „repräsentative Daten“ aus allen Landesteilen liefern, sagte Kaineder. Start ist am 4. Juli, ausgewertet werden die Proben vom Labor des Salzkammergut-Klinikums Vöcklabruck.

Die Entwicklung zeige, dass man „mit dem Virus leben muss“. Man brauche eine Methode, „die Pandemie in Überwachung zu halten, ohne dass es das tägliche Leben betrifft, mit möglichst wenig Lasten für die Gesellschaft“, sagte Kaineder. Dafür sei das Abwassermonitoring geeignet. Stelzer verwies auf die Erkenntnisse der vergangenen und der aktuellen Welle: Es gehe darum, dass einerseits die Belagszahlen der Spitäler keine kritische Grenze erreichen; danach sehe es mit den derzeitigen Omikron-Varianten nicht aus. Andererseits um die Zahl jener, die in Quarantäne sind. Stelzer spricht sich für eine Änderung bzw. Verkürzung der Quarantäne aus: „Ich würde das mit dem heutigen Wissensstand unterstützen“. Lockerere Quarantäneregeln bzw. Maskentragen statt Quarantäne sei jetzt möglich. Das unterstütze er, sagte Kaineder.