Um das Rote Kreuz zu entlasten, hat das Land Oberösterreich den Betrieb von Test- und Impfstraßen teilweise ausgelagert – an die Firma "Wems" mit Sitz in Wien. Laut Krisenstab leitet Wems mittlerweile rund 65 von mehr als 100 Teststandorten. Nächste Woche wird das Unternehmen vier Impfstandorte in Bad Ischl, Garsten, Engerwitzdorf und Kremsmünster betreiben. Je nach Impfstofflieferungen könnte Wems bis zu 18 Impfstandorte leiten.