Fast 400 Infektionen in Oberösterreich - "Menschenansammlungen meiden"

959 Menschen waren (Stand Sonntag 17 Uhr) in Österreich laut den Angaben des Gesundheitsministeriums mit dem Coronavirus infiziert. In Oberösterreich wurden gestern 393 Fälle gezählt, was einen Anteil von mehr als 40 Prozent ergibt. Wien zählte dagegen nur 348 Infektionen.

Die Konsequenz der Situation in unserem Bundesland: Das Land verschärft ab morgen, Dienstag, wieder die Maskenpflicht in seinen Amtsgebäuden, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) mit. "Bis auf weiteres" müsse auch in den Bezirkshauptmannschaften wieder verpflichtend ein Nasen-Mund-Schutz getragen werden.

Stelzer rief auch die Städte und Gemeinden auf, in ihren Wirkungsbereichen wieder eine Maskenpflicht zu verordnen. Der Krisenstab appellierte erneut, Menschenansammlungen zu vermeiden und alle Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Immer größer wird indes jener Infektionscluster, der rund um die "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" in Linz festgestellt wurde. Waren es am Samstag noch 127 Fälle, wurden einen Tag später bereits 151 Infizierte gezählt. "Vereinzelt" sei es bei den Betroffenen zu Quarantäneverstößen gekommen. Der Rat der Freikirchen in Österreich ersuchte seine Gemeinden, die Gottesdienste für zwei Sonntage auszusetzen.

Ihren Gesundheitszustand genau zu überprüfen, wurde gestern jenen Zugpassagieren empfohlen, die am Sonntag vor einer Woche mit dem Railjet um 17.46 Uhr ab Linz bis nach Jenbach in Tirol gefahren sind. Denn eine positiv getestete Schülerin aus dem Bezirk Schwaz saß im Wagen 34.

Ebenso achtsam sein sollten die Besucher des Lokals "Poseidon" in Pasching. Dort habe sich am 26. Juni (Freitag) von 15 bis 18 Uhr und zwei Tage später von zwölf bis 15 Uhr eine infizierte Person aufgehalten, teilte der Krisenstab mit. Ebenso im Lokal "Millennium" in der Franckstraße in Linz, wo am 27. Juni zwischen 20 Uhr und 1 Uhr eine positiv getestete Person anwesend war.

Weitere Coronainfektionen bei Kindern wurden aus den Kindergärten in Schwertberg, Mauthausen, Neuhofen an der Krems und St. Florian gemeldet. Weitere Fälle betrafen auch Kinder, die die Volksschulen in Schwertberg, Doppl-Hart, Leonding und Kremsdorf besuchten. Je einen Fall gab es auch bei der Berufsschule Ried und der Neuen Mittelschule Schwertberg. Ebenso positiv getestet wurde eine Lehrerin der Neuen Mittelschule in Hofkirchen an der Trattnach.

