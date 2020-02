Zum dritten Mal seit 2009 wurden die Bildungsstandards im Fach Englisch erhoben. Rund 74.000 Schülerinnen und Schüler in den vierten Klassen der achten Schulstufe wurden 2019 vom Bundesinstitut für Bildungsforschung (bifie) getestet. Die positive Nachricht: Es gab durchwegs Kompetenzverbesserungen. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) folgerte am Freitag bei der Präsentation der Ergebnisse, dass "die Vermittlung der grundlegenden Kompetenzen in Englisch funktioniert".