Mit dem Impffortschritt werden höhere Corona-Ansteckungszahlen grundsätzlich verkraftbar, weil weniger Infizierte ins Spital müssen. Daher ist die Verwunderung über gewisse Verschärfungen mitten im Sommer bei einigen Menschen groß. Es brauche einen "cleveren Kompromiss", sagt dazu Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum in Linz. Die Lage in den Spitälern sei sehr gut – mit nur acht Corona-Patienten in Oberösterreich. Panik und überschießende