Experte Lamprecht: Lockerungen vertretbar

Die weiteren Lockerungsschritte per 1. und 22. Juli bei Maskenpflicht und Nachtgastronomie sind aus Sicht von Lamprecht angemessen, wenn die Infektionszahlen so niedrig bleiben und die 3G-Regel eingehalten wird. „Die schrittweise Rücknahme von Begleitmaßnahmen ist möglich, wenn der Impffortschritt gut gelingt.“ Man sollte sich jetzt aber „nicht zurücklehnen“ und die „Vorsicht nicht außer Acht lassen“. Ansonsten könnte aber ein „böses Erwachen im Herbst“ drohen.

Lamprecht appelliert, sich gegen Corona impfen zu lassen. Denn die zugelassenen Impfstoffe verhindern auch bei der infektiöseren Delta-Virusvariante, die sich „wahrscheinlich auch in Österreich in den Vordergrund spielen wird“, schwere Erkrankungen. 75 Prozent Immunisierungsgrad (Geimpfte plus Genesene) werde es jedenfalls brauchen, so Lamprecht, besser wären wohl 80 Prozent oder mehr. Um das zu erreichen, werde unter anderem auch wichtig sein, bei den Jugendlichen eine hohe Impfrate zu erreichen.

Offen ist noch, wie lange der Schutz nach zwei Impfdosen hält – Untersuchungen laufen (derzeit wird von vermutlich neun Monaten ausgegangen, es könnte aber auch etwa ein Jahr sein). Rechtzeitig aufzufrischen, ist auch einer der wesentlichen Schlüsselfaktoren zur Bewältigung der Pandemie, wie Lamprecht betont.