Ex-Neos-Fraktionsobmann Potocnik lässt weitere Zukunft offen

Was die Zukunft bringe, wisse er nicht, so Potocnik. Er werde sich zwei Wochen Auszeit nehmen und dann entscheiden. Ob der Weg in die Privatwirtschaft führe oder ob es eine Liste geben werde, stehe in den Sternen. Er würde nie allein antreten, sondern nur "mit mutigen Weggefährtinnen und Weggefährten". Sein Mandat im Linzer Gemeinderat werde er bis September ausüben, die vier Gemeinderatssitzungen bis dahin werde er wahrnehmen, betonte Potocnik.

Anlass für den Ausschluss war demnach der interne Prüfbericht zum Finanzgebaren der Linzer NEOS. Einige Sachverhalte darin seien "geeignet, das Ansehen der Partei zu schädigen", so die Begründung des Bundesparteivorstands. Laut Potocnik blieb genau eine Rechnung von 36,99 Euro übrig, die sich nicht mehr zuordnen lasse. Auch sei er nicht als einziger für das Konto der Linzer NEOS-Fraktion zeichnungsberechtigt gewesen. Landessprecher Felix Eypeltauer - der versuche, sich politisch an ihm abzuputzen - sei voll zeichnungsberechtigt und die (wie Potocnik aus der Partei ausgeschlossene) Elisabeth Leitner-Rauchdobler einsichtsberechtigt gewesen.

Leitner-Rauchdobler warf Potocnik vor, durch Leaken von vertraulichen Daten versucht zu haben, ihn als Fraktionsobmann abzuschießen. Auch eine Gemeinderätin habe sie mit einer Klage wegen Rufschädigung und der Veröffentlichung dieser Klage aus dem Weg zu räumen versucht. Insgesamt sieben Fragen, die sich für ihn selbst nach dem Ausschluss stellten, klärte Potocnik auf.

"Ich wurde hier am Altar der Transparenz geopfert, dass das Blut so weit wie möglich spritzt. Das ist bitter, weil sich diese Lappalien sehr leicht mit gutem Willen aufklären hätten lassen, was ja auch passiert ist", so Potocnik. Er war bereits 2016 aus der Partei ausgetreten gewesen und einige Monate vor seinem nunmehrigen Ausschluss wieder eingetreten.

Als Gewinner seines nunmehrigen Ausschlusses sah Potocnik die destruktiven Kräfte in Oberösterreich, als Verlierer die Linzerinnen und Linzer. "Es gab keine rechtlichen Verfehlungen, wir haben sparsam gewirtschaftet. Unser Bundesvorstand hat den Überblick verloren und sich von denen treiben lassen."