Ex-Ärztekammer-Chef Pjeta dockte bei den Neos an

LINZ. Heute, Dienstag, laden die Neos zu einer Pressekonferenz zum Thema "Das oberösterreichische Gesundheitssystem" in Linz. Mit dabei ist einer der prominentesten Mediziner des Landes, Otto Pjeta. Der heute 70-Jährige war von 1989 bis 2005 Präsident der Ärztekammer in Oberösterreich und von 1999 bis 2003 auch Chef der Bundes-Kammer. Nun hat Pjeta bei den Neos angedockt. Der langjährige Gemeindearzt von Steinerkirchen kandidiert auf dem fünften Platz der pinken Landesliste. Das ist zwar ein für den Einzug in den Nationalrat aussichtsloser Platz. Pjeta soll aber vor allem als Gesundheitsexperte der Neos auftreten, wie er selbst sagt.

Aus dem VP-Umfeld gekommen

Pjeta stammt aus einem VP-Umfeld, sein Vater war früher Vizebürgermeister in Steinhaus. "Ich selbst war aber nie Mitglied bei irgendeiner Partei, ich habe mit allen zusammengearbeitet", betont Pjeta. Aktuell sei er beim örtlichen Seniorenbund dabei, aber nur aus gesellschaftlichen Gründen. "Mangels Interesses der anderen Parteien" sei er nun bei den Neos gelandet. Nur mit ihnen sei es demnach möglich, eine sachliche Debatte über die gravierenden Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem – Stichwort Hausärztemangel – zu führen. "Über die Sprechblasen hinaus." So soll es auch heute bei dem Termin gemeinsam mit Neos-Landes-Spitzenkandidatin Karin Doppelbauer und Peter Adelsgruber, Chirurg am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried, sein. "Ich will mich für eine gute hausärztliche Versorgung einsetzen", sagt der Vollblut-Allgemeinmediziner. (az)

