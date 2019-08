"Europacamp": SJ legt Pacht-Gutachten vor

Im Politstreit um das "Europacamp" in Weißenbach am Attersee hat die Sozialistische Jugend (SJ) nun das von ihr beauftragte Pacht-Gutachten vorgelegt. Wie berichtet, zahlt die SJ laut einem Vertrag aus den 1960er-Jahren für das rund 37.000 Quadratmeter große, im Landeseigentum befindliche Seegrundstück nur zehn Euro Pacht pro Jahr. Der Landesrechnungshof sah darin eine unzulässige Spende an eine Partei, die Landes-Immobiliengesellschaft (LIG) errechnete eine "marktkonforme" Pacht von 7,50 Euro pro Quadratmeter.

Der von der SJ beauftragte Sachverständige kam zu dem Schluss, dass "der marktübliche Hauptzins des Bewertungsobjektes Europacamp und Europabad" zum Stichtag 1. Juni 2019 "zusammen rund 17.800 Euro ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer per anno" sei. SJ-Vorsitzende Nina Andree will dies als Basis für Neuverhandlungen mit der LIG nehmen, mit deren Vorschreibung (278.000 Euro jährlich) hätte man "den Betrieb einstellen müssen." Jetzt sei die LIG "am Ball", so SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer.

VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer kritisiert "Doppelmoral" in der SPÖ, die an "Privilegien festhalten" wolle. Die JVP habe bei ihrem Camp in Mondsee die Pacht auf 6,60 Euro pro Quadratmeter "angepasst".