EU-Budget: Für Oberösterreich geht es um 20 Millionen

Rund 87 Millionen Euro hat Oberösterreich im Vorjahr zum EU-Budget beigetragen. Das Land verfolgt mit Spannung den aktuellen Poker zwischen EU und Mitgliedsstaaten um den Finanzrahmen 2021 bis 2027.

Der Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel sieht, wie berichtet, eine Erhöhung der Beiträge von 1,0 auf 1,074 Prozent der Wirtschaftsleistung vor. Das würde für Oberösterreich eine Erhöhung seines Anteils um rund 20 Millionen Euro bzw. 23 Prozent bedeuten, wie Berechnungen des Landes auf Basis der derzeit bekannten Zahlen und Umstände ergeben. Die Faustregel lautet in etwa: Je 100 Millionen Euro, um die sich Österreichs EU-Beitrag erhöht, steigt Oberösterreichs Anteil um 2,8 Millionen. Der Anteil der Bundesländer am Beitrag ergibt sich aus einem speziellen Schlüssel und wird über die Reduktion ihrer Steuer-Ertragsanteile erbracht.

"Alle Institutionen sind in Zeiten wie diesen gefordert, mit ihrem Budget auszukommen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). So wie das Land Oberösterreich, das seit 2018 keine neuen Schulden mehr mache, und der Bund, der nun auch eine Nullschuldenpolitik verfolge, sei die EU gefordert, sich finanziell nach der Decke zu strecken. "Einen höheren EU-Beitrag kann ich mir nur vorstellen, wenn die Mittel gezielt für gewisse Schwerpunkte eingesetzt werden – etwa eine bessere finanzielle Ausstattung für den EU-Außengrenzschutz", sagt Stelzer.

Kanzler Sebastian Kurz (VP) und die Regierungschefs anderer Nettozahler-Staaten stemmen sich gegen eine Beitragserhöhung. Kurz drohte mit einem Veto, signalisierte zuletzt aber Kompromissbereitschaft. Die EU-Kommission fordert einen Beitrag von 1,114 Prozent, das EU-Parlament 1,3 Prozent.

Die FPÖ will Kurz vor dem EU-Gipfel morgen, Donnerstag, einen Auftrag des Nationalrats zur Einlegung eines Vetos gegen jede Erhöhung erteilen. FP-Klubchef Herbert Kickl kündigte für heute einen Antrag im EU-Hauptausschuss an. Finanzminister Gernot Blümel (VP) sprach sich gestern in Brüssel für eine Abgabe auf nicht-wiederverwertete Plastikabfälle als neue Quelle für Finanzmittel der EU aus. Diese würde Länder belohnen, "die besonders umweltfreundlich agieren, da gehört Österreich dazu."

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at