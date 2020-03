"Es wird um einen Wiederaufbau gehen"

Interview mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in seinem Büro im Linzer Landhaus, mit Sicherheitsabstand – und einem Appell Stelzers: Es sei wichtig, keine falschen Hoffnungen zu wecken. Zwar gebe es positive Signale, aber: „Wir müssen auf Dauer durchhalten“.

OÖNachrichten: Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) hat die Österreicher zum Durchhalten aufgefordert. Wie ist Ihr Eindruck nach einer Woche Ausnahmesituation? Halten die Oberösterreicher zusammen?

Thomas Stelzer: Ich bin sehr dankbar, dass sich unsere Bevölkerung so schnell an die einschneidenden Maßnahmen gehalten hat und realisiert, dass das zum Schutz besonderer Bevölkerungsgruppen und unseres Gesundheitssystems geschieht. Es ist auch wichtig, dass wir keine falschen Hoffnungen wecken, nach dem Motto „noch eine Woche und dann geht es wieder“. Es ist wichtig, auf Dauer durchzuhalten, und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Bevölkerung das unterstützt.

Die Einschränkungen werden bis Ostermontag verlängert. Lässt sich schon abschätzen, wann wir über den Berg sind?

Da wäre ich ein Scharlatan. Wir haben früher als andere Staaten Entscheidungen getroffen – Gott sei Dank. Diese Einschnitte zeigen auch schon Wirkung. Aber Verlauf, Dauer und Ausmaß können wir noch nicht einschätzen.

Was sagen Sie den wenigen, die noch der Meinung sind, die Maßnahmen seien überbetrieben?

Ich glaube, die werden immer weniger. Man kann in Italien sehen, was passiert, wenn man nicht rechtzeitig Maßnahmen setzt.

Oberösterreich hat nach Tirol die zweitmeisten Corona-Infizierten in Österreich. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Die Experten sind der Meinung, dass das damit zusammenhängt, dass wir am spätesten Semesterferien hatten und damit später als andere Ski fahren gewesen sind.

Ist es möglich, dass die Schulen nach den Osterferien wieder ihren Betrieb aufnehmen – oder ist das unwahrscheinlich?

Wir sollten nicht die Illusion haben, es gebe jetzt ein paar Wochen Maßnahmen, dann fällt der Vorhang, und es ist wieder alles so, wie es war. Das wird wirtschaftlich leider nicht so sein und auch nicht in der Art, wie wir zusammenleben. Das wird auch im Bildungswesen nicht so sein, daher kann ich heute noch nicht sagen, dass Schulen und Universitäten nach Ostern wieder beginnen können.

Ein Schlüssel zum Erfolg ist der Schutz der Ärzte und Pflegekräfte. Das Land hat nun 40.000 seit 2006 lagernde Schutzmasken freigegeben. Es herrscht enormer Bedarf nach medizinischen Gütern. Wird hier genug getan?

Wir in Oberösterreich haben gerade jetzt Bestellungen in großem Ausmaß getätigt, da reden wir von 100.000er-Zahlen. Es wird zwar bundesweit koordiniert bestellt. Aber wir wollen zusätzlich als Land vorsorgen. Wir tun alles, was wir können und verlassen uns nicht nur auf den Bund.

Das Land Oberösterreich hat bisher rund 600 Betten außerhalb von Spitälern geschaffen. Werden weitere folgen?

Wir haben mittlerweile mehr als 1000 zusätzliche Betten. Da geht es darum, die klassische Infrastruktur in den Spitälern zu entlasten, und jenen einen Platz zu bieten, die Betreuung brauchen, aber nicht unbedingt in einem Spitalsbett.

In Tirol gab es noch drastischere Maßnahmen, das ganze Land wurde unter Quarantäne gestellt. Könnte das für Oberösterreich auch so kommen?

Wir haben gestern zwischen Ländern und Bundesregierung vereinbart, dass wir Montag einheitliche Kriterien bekommen, ab wann Quarantänemaßnahmen für Gemeinden oder Regionen gesetzt werden müssen. Dass sich ein ganzes Bundesland abschottet, halte ich für die ganz, ganz letzte Maßnahme. Das ist auch praktisch schwer zu vollziehen. Dass einzelne Bereiche möglicherweise unter Quarantäne gestellt werden müssen, schließe ich nicht aus.

Die norditalienische Region Venetien hat angekündigt, alle Bewohner auf das Virus zu testen. Ist das bei uns auch eine Möglichkeit bzw. woran scheitert das?

Wir sind bisher das Bundesland mit den meisten Testungen. Wir sind offensiv, was gut ist. Der Gesundheitsminister hat angekündigt, dass die Testungen noch stärker aufgestockt werden.

Viele Oberösterreicher leisten derzeit Großes – etwa in Spitälern, Ordinationen, Supermärkten und Logistikketten. Wie können diese noch stärker unterstützt werden?

Indem wir ihre Leistungen vor den Vorhang holen. Alle, die arbeiten dürfen und können, sollen arbeiten – natürlich unter Einhaltung der Schutzbestimmungen und des Mindestabstands. Denn es kommt eine Zeit nach dem Virus, da wird es um einen Wiederaufbau gehen, der uns viel abverlangen wird. Je mehr wir in Schwung halten können, desto besser.

Wiederaufbau klingt dramatisch. Wie ist die Dimension dieser Krise einzuschätzen?

Unsere Generation war nur darauf eingestellt, das, was wir hatten, als selbstverständlich zu nehmen, und zu schauen, wie wird es noch moderner, größer und mehr. Nach einem derartigen Einbruch in ganz Europa ist klar, dass wir uns neu ausrichten müssen. Dazu gehört, wieder mehr in Österreich und Europa zu produzieren und nicht weltweit auszulagern.

Welche Lehren ziehen Sie selbst aus der Krise?

Eine Lehre für unsere Generation ist, dass nicht alles selbstverständlich ist, auch nicht Wohlstand und Lebensqualität. Eine Lehre, die mich sehr positiv stimmt, ist, dass der Zusammenhalt in unserem Land gegeben ist. Was man auch sehen muss, bei allen Vorteilen der EU gerade für Oberösterreich: Sehr ausgeprägt ist die europäische Solidarität leider immer noch nicht. Das ist etwas, an dem wir alle arbeiten müssen, damit das besser wird. Wir sehen, wie schnell das auf die Probe gestellt werden kann.

