Durch erste Erfolge im Kampf gegen Corona dürfe man nicht leichtfertig werden, warnt Stelzer (VP). OÖNachrichten: Herr Landeshauptmann, die Appelle aus der Politik vor den Osterfeiertagen sind klar: Wir müssen Ostern heuer anders feiern, Distanz halten, auch in der Familie. Kann es sein, dass das auch noch für das Weihnachtsfest gilt? Thomas Stelzer: Das hoffe ich nicht. Aber je konsequenter wir uns jetzt an die Beschränkungen halten, umso besser kann es gelingen, dass wir in eine neue Art