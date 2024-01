"Es stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt um eine Universität handelt"

An der Skepsis der bestehenden Universitäten gegenüber der Linzer Digital-Uni hat sich nichts geändert. Wie schon das Gründungsgesetz der Digital-Uni im Frühjahr 2022 stößt nun auch der Gesetzesentwurf für den Dauerbetrieb der neuen Uni auf viel Kritik.

Für die in der Universitätenkonferenz (uniko) organisierten Rektoren der öffentlichen Unis stellt sich die Frage, „ob es sich bei dieser Neugründung überhaupt um eine Universität im internationalen Verständnis dieses Begriffs handelt“, wie Vorsitzender Oliver Vitouch in der uniko-Stellungnahme schreibt.

Die Digital-Uni, die seit November unter dem Namen IT:U firmiert ist für die uniko vielmehr „ein als ,Universität’ bezeichnetes Unternehmen, welches aus staatlichen Mitteln finanziert und mit dem Recht zur Verleihung staatlich anerkannter akademischer Grade ausgestattet werden soll.“

Hintergrund für die harsche Kritik ist, dass die IT:U anders als die bestehenden Unis – wie mehrfach berichtet –nicht nach dem Universitätsgesetz (UG) organisiert ist. Ein Vorbildmodell für Neuorganisationen auf dem Uni-Sektor könne die Digital-Uni jedenfalls nicht sein, so die uniko.

Ähnlich gelagert ist die Kritik von Studierendenvertretern und Universitätssenaten – insbesondere was die aus ihrer Sicht beschnittenen Mitspracherechte betrifft. Für die ÖH der Linzer Kepler Uni (JKU) liest sich der Gesetzentwurf „wie eine Mischung aus den Gesetzen für Universitäten und Fachhochschulen, wobei bei Widersprüchen stets die für Studierende schlechtere Option gewählt wurde."

Für die Uni-Senate ist die Universitätsversammlung, die an der IT:U anstelle der Senate vorgesehen ist, nur ein „demokratisches Gespenst“, habe sie doch lediglich beratende Funktion und keine Mitwirkungsrechte bei der Wahl und Bestellung des Präsidenten.

Warnung vor Doppelgleisigkeiten

Dem Senat der JKU fehlt auch „eine klare Aussage zu einer Kooperation mit der JKU und anderen existierenden Universitäten – vor allem am Standort Linz.“ Zumal es „zahlreiche bereits bestehende Aktivitäten an der JKU“ im Bereich Digitale Transformation gebe. Diese und die IT:U dürften „nicht in Konkurrenz zueinander stehen“, so die ÖH der JKU

Vor Doppelgleisigkeiten und Überschneidungen warnt auch das Rektorat der Kunstuniversität Linz. An der Kunstuni gebe es bereits den Schwerpunkt „Transformative Forschung/Bildung sowie postdigitale Kulturen“. Dieses Fächerprofil der Kunstuni dürfe „nicht kopiert bzw. inhaltlich oder begrifflich vereinnahmt werden.“

Ein weiterer Kritikpunkte der sich durch viele der Stellungnahmen zieht, ist, dass die IT:U von sich aus „sozial verträgliche“ Studiengebühren beschließen kann - auch wenn die IT:U das vorerst (zumindest bis 2027) nicht tun wird, wie IT:U-Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt zuletzt betonte.

Ministerium verteidigt Entwurf

Der Gründungskonvent der IT:U selbst hat einzelne punktuelle Anmerkungen zum Gesetzesentwurf. Vor allem drängt er aber darauf, die Gründungsphase bis Herbst 2027 zu verlängern und erst danach den Dauerbetrieb mit den neu zu konstituierenden Gremien zu starten.

Im Wissenschaftsministerium verteidigt man den Gesetzesentwurf. Man habe versucht „ein gänzliches neues Universitätsmodell zur Diskussion stellen“, das ein Höchstmaß an Flexibilität ermöglicht. Kritik und Vorschläge aus der Begutachtung werde man prüfen. Einzelne Änderungen seien wahrscheinlich. Am Vorhaben, „neue regulatorische Wege zu beschreiten“, wolle man aber festhalten.

Die SPÖ wiederum fordert ein „Zurück an den Start“ bei den Planungen für die neue Universität. Bisher seien schon 20 Millionen Euro Steuergeld geflossen - „ohne, dass je ein einziger Mensch dort studiert hat“, kritisieren die SP-Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Holzleitner und Andrea Kuntzl. Auch die Neos sehen beim geplanten Leuchtturmprojekt der Digital-Uni "eine Panne nach der anderen".

