Über Weihnachten in der Corona-Pandemie, den Glauben in der Krise und Reformen in der Kirche spricht Bischof Manfred Scheuer im OÖNachrichten-Weihnachtsinterview. Er fordert die Bundesregierung auf, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. OÖNachrichten: Die Pandemie zehrt an den Kräften vieler und nervt. Wie geht es Ihnen? Bischof Scheuer: Ich hatte Phasen, da war ich zermürbt und ziemlich müde. Und dann sind mir teilweise Kräfte zugewachsen, die ich nicht so planen oder erwarten konnte. Das