Neben dem neuen potenziellen Standort für die Digital-Uni kommt das Projekt an sich ebenfalls nicht zur Ruhe. Erst am Wochenende sprach der ehemalige OMV-Chef Gerhard Roiss im OÖN-Interview von einem notwendigen „Neustart“ für die IT:U als eigene Fakultät an der Johannes-Kepler-Universität. Man müsse nun „mutig zwei Schritte zurück machen“.