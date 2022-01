Landeshauptmann-Stellvertreter und FP-Landesparteichef Manfred Haimbuchner teilt im Interview zum Jahreswechsel gegen den Bund aus und verteidigt die freiheitliche Corona-Politik. OÖNachrichten: Wie würden Sie 2021 in einem Satz beschreiben? Manfred Haimbuchner: Ein schwieriges Jahr – ich bin überzeugt, dass 2022 besser wird. Nun ist es zehn Monate her, dass Sie schwer an Corona erkrankten, wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Ich habe bessere Werte als vor der Erkrankung, vielleicht auch,