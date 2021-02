Erstmals seit Juli kein Corona-Toter

Seit 28. Juli war die Zahl der Todesopfer von 63 auf 1476 gestiegen. Am Sonntag kam dann ein weiteres dazu – eine 87-Jährige mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Schärding, wie der Landes-Krisenstab mitteilte.

Bundesweit hat die Zahl der an oder mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie Verstorbenen am Sonntag die Marke von 8000 überschritten. Laut den Daten von Gesundheits- und Innenministerium sind 8012 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben, binnen 24 Stunden kamen 18 Tote hinzu.

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich betrug am Sonntag 1317.

