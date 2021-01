Erst-Impfungen in den Altenheimen abgeschlossen

Gesundheitsreferentin LH.-Stv. Christine Haberlander (VP) hob die "hohe Impfbereitschaft" hervor: 73 Prozent der Heimbewohner und 55 Prozent der in Heimen Beschäftigten nahmen das Impfangebot in Anspruch. In Zahlen: 21.503 Personen in den Heimen wurden bisher (zumindest einmal) geimpft, davon 9342 Bewohner und 6078 Mitarbeiter sowie 6033 "andere Personen", wie externe Dienstleister für die Heime. Mitte Februar sollen alle "zweitgeimpft" sein. Auch neu in Heimen aufgenommene Personen werden geimpft. "Ein wichtiger Punkt des Impfplanes ist somit erfüllt", sagt auch die für Altenheime zuständige Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP).

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.