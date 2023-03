Erhöhter Pulsschlag im Linzer Power-Tower

Alles müsse besser, schneller und moderner werden, sagte Leonhard Schitter vor Jahren und damals noch als Generaldirektor der Salzburg AG den Salzburger Nachrichten. Beliebt im Unternehmen wurde er damit nicht. Just an dem Tag, als Schitters Wechsel zur Energie AG nach Linz bekannt worden war, feierte der in Opposition zu Schitter stehende Betriebsrat einen Kantersieg bei der Belegschaftsvertretungswahl. Über Schitters Abgang waren bei der Feier dieses Wahlerfolgs einige nicht unfroh.