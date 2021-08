Elf Parteien auf dem Stimmzettel

ÖVP – dieses Mal wie berichtet als "Liste Landeshauptmann Thomas Stelzer – OÖVP" –, FPÖ, SPÖ, Grüne und Neos werden wenig überraschend fix bei der Landtagswahl antreten. Seit gestern Mittag stehen auch die anderen Parteien fest, die 400 Unterstützungserklärungen zusammenbekommen haben.

Dazu gehören die impfskeptische Liste "Menschen Freiheit Grundrechte Oberösterreich" (MFG OÖ) sowie die KPÖ. Andreas Heißl und Stefanie Breinlinger treten für unter dem Listennamen "Kommunistische Partei Österreichs und Unabhängige Linke" auf Landesebene an, zudem will man in Linz, Wels, Steyr, Leonding und Traun in den Gemeinderat. Ebenfalls auf den Stimmzetteln in allen Wahlkreisen ist die Partei "Bestes OÖ" zu finden.

Die UBB (Unabhängige Bürgerbewegung) tritt an, allerdings nicht in den Wahlkreisen Innviertel und Traunviertel. Die Christliche Partei Österreichs (CPÖ) kandidiert, aber nicht in den Wahlkreisen Linz und Innviertel. Und die Partei "Referendum" findet sich auf den Stimmzetteln in den Wahlkreisen Linz und Hausruckviertel.

2015 kandidierten nur sieben Parteien für den Landtag.

Die Antrittspläne aufgegeben haben wie berichtet die Bürgerlisten OÖ, die sich nach internen Streitigkeiten aufgelöst haben und das Team HC Strache, das nach der Wahl in Wien mit einem Antreten in Oberösterreich liebäugelte.

Die 56 Sitze im Landtag werden auf zwei Ebenen auf die Parteien verteilt: In den fünf Wahlkreisen gibt es – jeweils nach Größe eine bestimmte Anzahl – Grundmandate zu holen. Die Mandate, die bei deren Verteilung übrigbleiben, werden dann im Zuge einer neuerlichen Berechnung mit einem anderen Modell (D’Hondt) auf Landesebene aufgeteilt.