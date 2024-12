Einkommensgrenze für Fernpendler wird in Oberösterreich erhöht

Die Einkommensgrenze für Fernpendler, also Menschen, die täglich mehr als 25 Kilometer zu und von ihrem Arbeitsplatz zurücklegen, wird in Oberösterreich von 28.000 auf 35.000 Euro erhöht. Dazu wird die Einkommensgrenze indexiert. Das hat die Landesregierung in ihrer gestrigen Sitzung beschlossen.

Zudem gibt es von nun an einen Nachhaltigkeitsbonus – etwa für Elektrofahrzeuge (30 Prozent höhere Beihilfe) und Hybridfahrzeuge (15 Prozent höhere Beihilfe). Als Berechnungsgrundlage dient die gestaffelte Grundbeihilfe (218 Euro bis 421 Euro pro Jahr). Laut Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sei die Neuregelung "ein wirksames Instrument, um Leistungswillige besser zu unterstützen".

Auch der Beantragungszeitraum wird geändert (künftig von 1. März bis 28. Februar des Folgejahres), weil als Berechnungsgrundlage der Jahreslohnzettel notwendig ist.

