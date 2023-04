Dornauer, Lindner, Hergovich trafen gestern in der Tabakfabrik zusammen, Egger sagte kurzfristig ab.

Nautilus, das ist nicht nur der Name eines legendären, fiktiven U-Bootes bei Jules Verne, sondern auch der jenes Raumes in der Tabakfabrik, in dem Österreichs neu geschmiedete SPÖ-Allianz gestern zum ersten Mal tagte. Abtauchen wollen die SPÖ Chefs von Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Salzburg nicht, vielmehr auftauchen.