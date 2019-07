Eine Bezirkshauptfrau für Braunau und 25 Verdachtsfälle

Die Bezirkshauptfrau von Ried, Yvonne Weidenholzer, leitet seit Montag, wie von den OÖ-Nachrichten berichtet, interimistisch auch die Behörde in Braunau. Sie folgte auf Georg Wojak, gegen den ein Abberufungsverfahren läuft. Das verkündete Landesamtsdirektor Erich Watzl bei der Dienststellen-Versammlung, zu der rund 100 Mitarbeiter gekommen waren.

„Das ist eine große Herausforderung, die ich positiv in Angriff nehme“, sagte Weidenholzer. Bei der Versammlung bekam die 42-Jährige Juristin, die früher in Braunau tätig war, Applaus von den Mitarbeitern. Mit ihr seien „Stabilität und Sicherheit“ gewährleistet, sagte Watzl. Weidenholzer ist bis auf Widerruf, vorerst bis 30. April 2020, bestellt. Das sei eine Mehrbelastung für sie, so Watzl: „Aber die Führungscrew in Braunau hat gesagt, wir werden das gemeinsam schaukeln.“

Die Stimmung bei dem Termin gestern war angespannt. „Aber die Mitarbeiter waren auch froh, dass sie über die Zukunftspläne informiert werden“, sagte Landespersonalvertreter Peter Csar. Danach stellten sich er und Watzl dem Gespräch mit einigen Ortschefs, die Wojak unterstützen. Franz Zehentner (VP), Bürgermeister-Sprecher im Bezirk Braunau, kritisiert Vorwürfe, wonach es viele Beschwerden der Mitarbeiter gegen Wojak gebe: „Dass es ein Klima des Schreckens gegeben haben soll, kann ich nicht nachvollziehen.“ Auch in anderen Bereichen der Gesellschaft hat Wojak Unterstützer. Der 59-Jährige wurde, wie berichtet, auf eine freie Stelle in die Gesundheitsabteilung des Landes versetzt, wo er nach seinem Urlaub kommenden Montag als Jurist starten soll.

Solange er nicht abberufen ist, bekommt Wojak weiter das Gehalt eines Bezirkshauptmanns – rund 9000 Euro brutto im Monat. In der Abteilung wären es 4500 Euro. Die Entscheidung über die Abberufung soll in zwei bis drei Monaten fallen.

Video: Die Justiz ermittelt wegen Amtsmissbrauch gegen Georg Wojak.

Strafen und ein Spanferkel

Auslöser des Verfahrens war ein Revisionsbericht des Landes. Dem Vernehmen nach sollen 25 Verdachtsfälle vorgebracht worden sein, die strafrechtliche Relevanz haben könnten. Das Land hat eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wojak soll Strafen, die seine Behörde aussprach, mit rechtswidrigen Weisungen in Ermahnungen umgewandelt, ausgesetzt oder verringert haben – etwa die Reduktion der Dauer eines Führerscheinentzugs. Er soll beispielsweise die 100-Euro-Strafe für eine Firma aus öffentlichem Geld bezahlen haben lassen. Bei einem Spanferkel-Betrieb, der ohne Genehmigung arbeitete, soll er versucht haben, eine Ermahnung statt einer Strafe zu erwirken. Während das Verfahren lief, soll Wojak vom Betrieb ein Spanferkel erhalten haben

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at