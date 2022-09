Bad Ischl im Spätsommer, mildes Septemberlicht bringt das Schönbrunner-Gelb der Gebäude zum Glühen, der Trachtenverein feiert sein 100-jähriges Bestehen, anwesend dabei die Intendantin des Kulturhauptstadt-Jahres 2024, Elisabeth Schweeger. Und wie es so ist in Ischl in diesen Tagen, wird ihr dortiges Erscheinen je nach Standort völlig konträr gesehen. Durch Ischl läuft ein politischer Graben, auch einer der unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ines Schiller, SP-Bürgermeisterin, freute sich darüber,