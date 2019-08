Ein neuer Arbeitsplatz für Georg Wojak und zwei Krisentreffen in Braunau

Ohne Georg Wojak, der nach seiner Versetzung vom Chefsessel der Bezirkshauptmannschaft Braunau gestern einen Schreibtisch als einfacher Sachbearbeiter in der Gesundheitsabteilung des Landes in Linz bezog, gingen in Braunau am Montag gleich zwei „Krisentreffen“ über die Bühne.

Bereits am Vormittag tagte die Braunauer Volkspartei zur Causa Wojak, dem wie berichtet in 25 Fällen rechtswidrige Weisungen vorgeworfen werden. Zu einer gemeinsamen Linie bei dem internen Treffen sei es jedoch nicht gekommen, weil die Zeit davongelaufen ist, sagt Hannes Waidbacher, VP-Bezirksparteivorsitzender und Bürgermeister von Braunau. Jedoch sei es „völlig legitim, klar und nachvollziehbar, dass Georg Wojak – solange das Verfahren läuft – nicht die Bezirkshauptmannschaft leiten kann“, so Waidbacher.

„Neuland für Braunau und Ried“

Kurz vor Mittag traf sich dann ein Großteil der 46 Bürgermeister aus dem Bezirk in der Bezirkshauptmannschaft Braunau, um erstmals seit über zehn Jahren eine Bürgermeisterkonferenz ohne Wojak abzuhalten. Der etwa einstündige Termin sei „aus der Situation der vergangenen Tage heraus“ vereinbart und mit Bürgermeistersprecher Franz Zehentner (VP) „so abgesprochen“ gewesen, sagt die interimistische Bezirkshauptfrau von Braunau, Yvonne Weidenholzer. „Es war mir wichtig, den Kontakt zu den Bürgermeistern herzustellen, sie kennenzulernen und die kommende Zeit mit ihnen zu besprechen.“ Der inoffizielle Teil nahm dann mit über zwei Stunden weit mehr Zeit in Anspruch.

Die Frage, ob es emotional zugegangen sei und es innerhalb der Bürgermeister Pro- und Contra-Wojak-Gruppen gebe, wollte sie nicht beantworten. „Zur Causa Wojak äußere ich mich nicht. Das ist ein laufendes Verfahren, und es wird von anderer Seite darüber zu entscheiden sein“, so Weidenholzer, die eigentlich Bezirkshauptfrau von Ried ist.

Dass zwei Dienststellen nun gemeinsam geleitet werden, sei für Braunau und Ried Neuland. „So etwas hat es noch nicht gegeben. Das wird natürlich eine große, vor allem eine logistische Herausforderung, denn ich kann physisch nicht an beiden Standorten anwesend sein. Aber an der Bezirkshauptmannschaft Braunau sind Profis am Werk“, sagt die nunmehr oberste Verwaltungsbeamte für 165.000 Innviertler. Für die Bürger werde es jedenfalls keinen merkbaren Unterschied in der Erledigung ihrer Angelegenheiten geben. „Es wird in Braunau vieles so laufen wie bisher.“

Heute in einer Woche findet dann ein weiteres Krisentreffen statt, zu dem Bürgermeistersprecher Franz Zehentner aus Kirchberg bei Mattighofen seine 45 Amtskollegen eingeladen hat und zu dem auch Georg Wojak erwartet wird. Dieser betonte erneut, dass er sich „nichts zu Schulden“ kommen habe lassen. Er wolle sich aber in der „jetzigen Situation“ nicht weiter äußern.