Ein Heimkehrer verstärkt das pinke Landesteam

Durchaus überraschend beendete Gerd Oismüller im Februar seine Tätigkeit als Landesgeschäftsführer der Neos Oberösterreich. Der Partei blieb er aber treu und ist nun Fraktionsführer im Leondinger Gemeinderat.

Sein Nachfolger tritt am 2. Juni den Dienst an. Mit Bernhard Rauscher (49) hat man sich einen gebürtigen Linzer geholt, der nach Stationen in Saalfelden, Imst und Innsbruck in seine Heimatstadt zurückkehrt. Bisher war der Marketer und Management-Coach im touristischen Bereich in der Organisation und im Projektmanagement tätig. Politik sei daher ein ganz neues Betätigungsfeld für ihn, so Rauscher: "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung."

Er soll mit Landessprecher Felix Eypeltauer die Neos fit für die Landtagswahl 2021 machen. Zentrale Aufgabe sei der Aufbau von Neos-Gruppen in den Gemeinden, und dafür habe man sich mit Rauscher einen "erfahrenen Manager ins Team geholt", so Eypeltauer.